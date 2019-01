914.000 Übernachtungen gab es im letzten Jahr in Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg. Man will aber viel mehr: Die Touristiker setzten etwa auf einen neuen Onlineauftritt und eine längere Saison.

Optimistisch. Thomas Brandner, Guido Jaklitsch, Barbara Eibinger-Miedl und Manfred Kainz © Wieser

Es ist ein neuer Rekord: 914.000 Übernachtungen zählte man in der Südsteiermark, im Schilcherland sowie in der Lipizzanerheimat vom November 2017 bis Oktober 2018. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es in den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg noch um 110.000 Nächtigungen weniger.

