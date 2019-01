Facebook

30 Jugendliche diskutierten in Leibnitz Themen für den Jugendlandtag am 1. März in Graz © Barbara Kluger

Bildung, Integration, Verkehr, Jugend und Familie und E-Mobilität: In diese Themen arbeiteten sich gestern im Kulturhaus Leibnitz 30 junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren ein. Beim Vorbereitungstreffen für den 4. Jugendlandtag am 1. März in Graz, konnten die Jugendlichen erfahren, wie Politik funktioniert. Nach einem Input, wie der Landtag funktioniert und wofür er zuständig ist, teilten sich die Jugendlichen in Gruppen auf. Dort diskutierten sie die Themen, einigten sich auf Vorschläge und präsentierten diese vor dem Plenum.

