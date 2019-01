Zwar ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht nur fahrlässige Körperverletzung angeklagt gewesen, doch das Opfer leidet nach eigenen Angaben immer noch an massiven Angstzuständen. Immerhin war ein Weststeirer im Sommer direkt in das Badezimmer eines Wohnhauses gerast, in dem die Frau gerade duschte. Sie wurde eingeklemmt und stand plötzlich zwischen lauter Trümmern vor einem brennenden Auto.

