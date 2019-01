17-Jähriger soll in der Nacht mit einem Messer bewaffnet die Handkassa der Feuerwehr Straß geraubt haben, während weiterer Jugendlicher draußen wartete. Eine 25-Jährige wurde bei dem Raub an der Hand verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine 25-Jährige wurde mit dem Messer an der Hand verletzt © Jürgen Fuchs

Im Detail ist noch unklar, was sich in der Nacht auf Sonntag im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Straß abgespielt hat. Laut Polizei hat ein 17-Jähirger gegen 1.30 das Gebäude betreten und dort mit einem Messer eine 25-Jährige an der Hand verletzt. Danach flüchtete der Jugendliche mit der Handkassa der Feuerwehr.