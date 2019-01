Tumult beim Feuerwehrball in Obervogau: Gruppe junger Leute raubte Kassa bei der Schnapsbar. Eine junge Frau wurde mit Messer an der Hand verletzt. Drei junge Männer wurden gestellt und verhaftet.

Feuerwehrball in Obervogau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine 25-Jährige wurde mit dem Messer an der Hand verletzt © Jürgen Fuchs

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr Obervogau (Gemeinde Straß in der Südsteiermark) im Gemeindesaal in Obervogau ab.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.