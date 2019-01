Aufwändige Fahrzeugbergung in der Weststeiermark.

Bergung des Pkw © FF Bad Gams

Zu einer aufwändigen Fahrzeugbergung kam es am Samstagvormittag in Hohenfeld in der Weststeiermark. Ein Fahrzeuglenker war auf der glatten Fahrbahn der L645 mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten, war von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung abwärts gerutscht. Zum Glück passierte dem Lenker nichts.