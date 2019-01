Aus ungeklärter Ursache geriet ein Waldstück in Wies in Brand. Feuerwehr musste zum Löschen einen Pendelverkehf mit Tankwägen einrichten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht © FF Wies / FF Vordersdorf

Es war am Donnerstag kurz vor Mittag, als die Feuerwehr Wies zu einem Waldbrand auf dem Sonnenhang in Wies (Bezirk Deutschlandsberg) gerufen wurde. Aus unklarer Ursache war in dem Forststück Feuer ausgebrochen. Gemeinsam mit den nachalarmierten Wehren Vordersdorf und Steyeregg wurden die Löscharbeiten aufgenommen. Zur Wasserversorgung mussten die Feuerwehren einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde anschließend der Waldboden nach Glutnestern abgesucht.