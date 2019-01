Facebook

Auch sie dürfen sich freuen: Die Kinder und Jugendlichen der Turnerschaft Deutschlandsberg © KK

Seit 115 Jahren gibt es die Turnerschaft in Deutschlandsberg. Der morgige Freitag wird in dieser langen Geschichte ein ganz besonderer sein: Am Abend wird im internen Rahmen die neue Sportstätte in der Burgegger Straße, die seit einer Woche offiziell in Betrieb ist, eröffnet. Am Samstag (9 bis 15 Uhr) findet ein Tag der offenen Tür statt, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.