In der Nacht auf Donnerstag versuchte ein 16-jähriger Tatverdächtiger sich in einem polizeilichen Haftraum das Leben zu nehmen. Er war zuvor wegen des Verdachts eines Gewaltdeliktes festgenommen worden.

Sujetfoto © APA

Am Mittwochabend nahmen Polizisten einen 16-jährigen Afghanen aus Leibnitz fest. Dieser soll eine 18-jährige Afghanin, ebenso aus Leibnitz, in deren Wohnung gefährlich bedroht und am Körper verletzt haben. Ein gegen ihn ausgesprochenes Betretungsverbot ignorierte der 16-Jährige. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen deshalb in den Abendstunden fest, um ihn schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini einzuliefern.