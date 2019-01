Eine 77-Jährige wurde in dieser Woche Opfer des sogenannten Neffentricks. Die Täter setzten die Frau so lange per Telefon unter Druck, bis sie nach Slowenien fuhr, um Bargeld und Goldschmuck zu übergeben.

Beim Neffentrick werden die Opfer so lange am Telefon unter Druck gesetzt, bis sie den Forderungen fast willenlos nachkommen © eldarnurkovic - stock.adobe.com

Die 77-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz wurde am Dienstag von einem Unbekannten am Festnetz telefonisch kontaktiert. Der Anrufer schaffte es in akzentfreiem Deutsch, sich als ein in Deutschland lebender Neffe auszugeben. Der vermeintliche Neffe gab an, eine Immobilie in Ungarn erwerben zu wollen. Da er sich aber in einem kurzfristigen finanziellen Engpass befinden würde, bat der Anrufer das spätere Opfer um Geld und um die Bekanntgabe der Handynummer des Opfers. Ab diesem Zeitpunkt erfolgten die Telefonate nur mehr über diese Handynummer.