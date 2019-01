Facebook

Ob Eislaufen, Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder Schneeschuhwandern: In den „Schneelöchern“ der Süd- und Weststeiermark wird viel geboten © Barbara Kluger

Während sich Frau Holle im Norden der Steiermark austobt, macht sich der Schnee in weiten Teilen der Süd- und Weststeiermark rar. Wer sich dennoch einmal eine große Portion Spaß im Schnee gönnen will, muss nicht verzweifeln. Der Winter ist nämlich gar nicht so weit weg. Oft reicht schon eine kurze Autofahrt. Wir verraten Ihnen die größten Schneelöcher der Region. Und dort wird jede Menge geboten. Ob Skispaß, Langlauffreuden, Rodelgaudi oder Winterwandern, die Angebotspalette ist breit und die Bedingungen für den Winterspaß derzeit sogar ideal.

Auf dem Eis dahingleiten

Eislaufen kann man in der Region gleich an mehreren Orten: Im Marenzipark in Leibnitz an den Wochentagen und samstags bis 20 Uhr, sonntags bis 18 Uhr. Auch in Lannach gibt es eine Kunsteislaufbahn, die unter der Woche ab 14 Uhr und am Wochenende ab 13 Uhr geöffnet hat. In St. Josef kann man ebenfalls eislaufen. Der Eislaufplatz ist frei zugänglich und gratis, für die Abendstunden gibt es eine Flutlichtanlage.

Pistenspaß für die ganze Familie

Wer auf den Skipisten seine Schwünge auf Skiern oder am Snowboard ziehen möchte, ist gut aufgehoben. Bestens präparierte Pisten gibt es in der Region nämlich trotz geringer Schneehöhe jede Menge. Auf der Weinebene haben alle Lifte geöffnet, auch eine der Schneeloch-Abfahrten kann befahren werden. Auf der Koralpe haben ebenfalls mehrere Lifte und Pisten geöffnet. Bei den Klugliften sind alle Anlagen in Betrieb. In der Weststeiermark haben die Skigebiete am Gaberl, am Salzstiegl und die Hoislifte geöffnet. Wer einen Ausflug nach Slowenien unternimmt, wird in Sachen Skivergnügen ebenfalls fündig. Gute Bedingungen herrschen in den Skigebieten Rogla, Mariborsko Pohorje und Golte.

Den Berg runtergerodelt

Mit dem Schlitten oder der Rodel durch die Winterlandschaft sausen – das ist gerade für Kinder ein großer Spaß. Doch in der freien Natur ist die Schneedecke – sofern vorhanden – im Moment recht dünn. Doch keine Sorge, deshalb muss man heuer noch nicht auf den Spaß verzichten. Rodeln kann man zum Beispiel auf der Weinebene und bei den Klugliften. Dort gibt es jeweils eigene präparierte Hänge, auf denen Groß und Klein sich nach Herzenslust austoben können.

Ausdauerspaß auf der Loipe

Zugegeben, die Region ist nicht gerade für ihre Qualitäten in Sachen Langlaufen berühmt. Doch die eine oder andere Runde auf der Langlaufloipe ziehen kann man durchaus auch in der Weststeiermark – am besten auf der Hebalm. Dort sind in unmittelbarer Nähe zu den Klugliften 8,1 Kilometer Klassik-Loipe und neun Kilometer Skating-Loipe gespurt. Hier gibt es auch einen Skiverleih und einen beheizten Umkleideraum. Dem Ausdauervergnügen auf den Loipen steht also nichts im Wege.

Im Schnee stapfen

Geführte Schneeschuhwanderungen im Koralmgebiet bieten zum Beispiel der Alpenverein und die Naturfreunde Deutschlandsberg und Bad Gams an. Die Termine sind über die jeweiligen Homepages ersichtlich. Wer gerne mit Hunden unterwegs ist: Husky-Schneeschuhwanderungen bietet galileos-gps.at an. Und natürlich bietet sich auch der eine oder andere Winterwanderweg an. Einen Weg zu den Windrädern gibt es zum Beispiel auf der Hebalm – Winter-Feeling inklusive!

