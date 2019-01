Facebook

Die Pkw-Lenkerin blieb wie durch ein Wunder unverletzt © FF Glashütten

Tausend Schutzengel hatte jene Frau, die Montagabend auf der L 619 bei Glashütten (Bezirk Deutschlandsberg) mit ihrem Pkw von der Straße abkam. Die Frau war von Richtung Kärnten kommende bergab Richtung Deutschlandsberg unterwegs. Vermutlich aufgrund der glatten und leicht mit Schnee bedeckten Fahrbahn verlor sie kurz nach 18 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich, und kam am Straßenrand am Dach zu liegen. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Lenkerin bereits selbst aus dem total zerstörten Fahrzeug befreien können und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Glashütten und Deutschlandsberg sicherten die Unfallstelle und bargen das Wrack unter Einsatz eines schweren Rüstfahrzeuges. Nach rund zwei Stunden konnten die insgesamt 10 Mann wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.

Die Feuerwehren Glashütten und Deutschlandsberg bargen das Wrack Foto © FF Glashütten