Das Kaufhaus Schniderschitz sperrt als letzter Nahversorger in der Gemeinde Murfeld zu - nach 85 Jahren.

Eines der letzten Gespräche im Kaufhaus Schniderschitz in Murfeld. Es sperrt mit Ende des Jahres zu © Walter Schmidbauer

Von Lebensmittelkarten bis zur Computerkasse hat Gerhard Schniderschitz senior in seinem rund 70 Jahre langen Geschäftsleben viel erlebt. Mit 87 Jahren steht er noch an der Kassa des „Nah & Frisch“-Kaufhauses in Murfeld.