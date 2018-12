Kleine Zeitung +

Seggauberg Junge Lenkerin kam mit Pkw am Dach zu liegen

Am Abend des Christtag geriet eine erst 17-jährige Lenkerin zwischen Altenmarkt und Aflenz mit ihrem Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam von der Straße ab, der Pkw blieb in einer Wiese am Dach liegen.