Auf der Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld kam es gegen Mittag zu einem Unfall. Die beiden Fahrstreifen waren gesperrt. Pkw-Lenker wurden über den Pannenstreifen vorbeigeleitet.

A9 in Richtung Spielfeld

Einsatz für Feuerwehr, Rotes Kreuz und C 12 auf der A2 bei Laßnitzhöhe am gestrigen Samstag © FF Laßnitzhöhe

Unfall am vierten Adventsonntag auf der A 9: In Richtung Lebring passierte ein Unfall. Beide Fahrstreifen waren gesperrt, der Verkehr wurde über den Pannstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.