Einsatz für Feuerwehr, Rotes Kreuz und C 12 auf der A2 bei Laßnitzhöhe am gestrigen Samstag © FF Laßnitzhöhe

Unfall am vierten Adventsonntag auf der A 9: In Richtung Lebring passierte am Sonntag gegen Mittag ein Unfall. Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg touchierte seitlich einen Kleinlaster. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrstreifen waren gesperrt, der Verkehr wurde über den Pannstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zu groben Verzögerungen kam es nicht, das Verkehrsaufkommen war zum Unfallzeitpunkt noch nicht sehr hoch.

Einsatzkräfte gefordert

Bereits gestern waren Einsatzkräfte nach zahlreichen schweren Unfällen gefordert: Tunnel- und Straßensperren standen beinahe an der Tagesordnung: Bereits in der Früh hat sich bei der Autobahnabfahrt

Trieben ein Fahrzeug überschlagen. Zwei Personen wurden verletzt. Kurz nach 8 Uhr stürzte in Ratten ein Lenker (37) aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw in die Feistritz. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand ins LKH Graz geflogen, wo er starb.

In Mooskirchen kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Todesopfer. Ein 60-jähriger Lenker aus dem Bezirk Voitsberg geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den Pkw 32-jährigen Frau. Der Mann dürfte sofort tot geweisen sein.

Zubringer Mooskirchen: Dramatischer Unfall auf der A2 Am Samstag ereignete sich auf der A2 ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach einem Frontalunfall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Feuerwehr Mooskirchen an der Unfallstelle wurden umgehend die Feuerwehr Söding sowie weitere Rettungskräfte des Roten Kreuzes und der Notarzthubschrauber ÖAMTC Christophorus 12 alarmiert. Ein Pkw-Lenker verstarb an der Unfallstelle. Die schwer verletzte Lenkerin des anderen Fahrzeuges wurde durch Rettungssanitäter der Feuerwehr Mooskirchen erstversorgt und vom Rettungshubschrauber C 12 ins Spital geflogen. Der Zubringer wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wurde großräumige über die Autobahnab- und Auffahrten Steinberg bzw. Lieboch umgeleitet.

Gegen 8.45 Uhr krachte auf der S 6 bei Bruck/Mur ein Pkwgegen einen

Stromkasten. Die beiden Insassen wurden ins Spital eingeliefert. Am Vormittag musste der Gleinalmtunnel nach einem Unfall

mit zwei Pkw, der einen Leichtverletzten forderte, in beide Richtungen gesperrt werden. Nach einem Unfall in Preding wurde eine 34-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit dem Verdacht auf innere Verletzungen

ins UKH geflogen. Der Pkw eines Wieners (59) überschlug sich auf der Südautobahn bei Laßnitzhöhe. Dieser erlitt eine Teilamputation des Arms und wurde vom C 12 ins Spital geflogen.

Überschlag mit Pkw: Unfall auf der A2 Der Lenker aus Wien (59) kam am Samstagnachmittag auf der A2 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife und Ersthelfer befreiten die schwer verletzte Person. Durch die Landung des Notarzthubschraubers Christophorus 12 musste die A2 Südautobahn für den kompletten Verkehr gesperrt werden, binnen kurzer Zeit baute sich ein mehrere Kilometer langer Stau auf.