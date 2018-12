Nach einem Verkehrsunfall in Preding musste am Samstag eine 34-Jährige Pkw-Lenkerin mit dem Verdacht auf innere Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert werden.

Sujetfoto © Juergen Fuchs

Auf der L 303 bei Preding kollidierten am Samstagnachmittag zwei Pkw: Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz wollte nach links abbiegen und dürfte dabei eine PKW-Lenkerin (34) aus dem Bezirk Deutschlandsberg übersehen haben. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in LKH Deutschlandsberg eingeliefert. Die Lenkerin wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in das UKH Graz gebracht.