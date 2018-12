Facebook

Unfall auf der B73 bei Edelstauden © FF Edelstauden

Viel geschneit hat es zwar nicht, am Freitag und in der Nacht auf Samstag kamen aber vor allem in der östlichen und südlichen Steiermark ein paar Zentimeter zusammen. Und weil der Schnee aufgrund der niedrigen Temperaturen auf der Straße liegen blieb, kam es auf dem rutschigen Untergrund zu einigen Unfällen. Meist blieb es dabei bei Blechschäden, die Feuerwehren hatten aber alle Hände voll zu tun.