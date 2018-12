Facebook

Rund 500 Teilnehmer ziehen sich in Murfeld die Laufschuhe an, um Kindern zu helfen © Walter Schmidbauer

Die 500 Startersackerl sind bereits in Vorbereitung. „In den letzten Jahren hat die Anzahl der Teilnehmer bei uns stetig zugenommen. Wir bitten daher, sich schon vor dem 16. Dezember anzumelden, das erleichtert unsere Arbeit ungemein“, hat Organisator Hannes Klapsch ein Anliegen an die Läufer, die am kommenden Sonntag beim Murfelder Adventlauf für den wohltätigen Zweck unterwegs sind. Bereits zum 14. Mal geht der Benefizlauf über die Bühne. Heuer stehen wieder vier Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Tobias Prelog aus Bad Radkersburg, Nils Serschen aus Bad Gleichenberg, Lisa Rauch aus Strass und Andreas Prasser aus Tillmitsch sind die heurigen Adventlaufkinder, die mit dem Spendenerlös des Laufes unterstützt werden. „Ein Teil kommt auch in einen Topf, da wir im Laufe des Jahres immer wieder Anfragen um Unterstützung bekommen und so schnell helfen können“, betont Klapsch.