Team Miss Styria: die Veranstalterinnen Kogler und Zacharias mit den Missen Posch und Bullner © Miss Styria/Foto Fischer

Einmal im Aiola im Schloss, einmal in der Alten Universität Graz: Zwei Jahre lang haben die Miss-Styria-Veranstalterinnen Stefanie Kogler und Kerstin Zacharias die schönsten Steirerinnen in der Landeshauptstadt gesucht. 2019 ziehen sie mit der Wahl aber in die Südsteiermark: Die Miss Styria 2019 wird am 30. März im Schloss Gamlitz gewählt.

