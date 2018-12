Das Deutschlandsberger Budget wurde am Mittwoch in einer Marathonsitzung mit der Mehrheit der SPÖ beschlossen. Diskussionen gab es um die Raumordnung.

Gemeinderatssitzung in Deutschlandsberg © KK

Bis knapp vor Mitternacht tagte am Mittwoch der Gemeinderat in Deutschlandsberg. Das Budget sowie zahlreiche Punkte zum Stadtentwicklungskonzept und zum Flächenwidmungsplan dominierten die langwierige Sitzung. An letzteren Punkten wurde zwei Jahre gearbeitet. Sie wurden schließlich fast einstimmig beschlossen.

Der Budgetvoranschlag für 2019 wurde nur mit den Stimmen der SPÖ angenommen. Die Opposition (ÖVP, FPÖ, Grüne und KPÖ) war dagegen. Der Voranschlag sieht im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von je 32,727 Millionen Euro vor. Im außerordentlichen Haushalt sind Einnahmen- und Ausgaben in der Höhe von je 8,544 Millionen Euro vorgesehen.

