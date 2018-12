Facebook

Die VgT-Aktivisten beobachteten die Treibjagden © VgT

Gleich an zwei Orten, nämlich in Wildon und Leitring bei Wagna, nahmen am Feiertag Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), als Beobachter an Fasantrieben teil, um gegen die aus ihrer Sicht in vielen Fällen illegale Jagd von Fasanen zu protestieren.

