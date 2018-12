''Voice of Germany''Jessica steht im Finale, Matthias musste Abschied nehmen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jessica Schaffler (im "Sing Off") © P7S1

In der Castingshow "The Voice of Germany" sangen am Sonntagabend im Halbfinale zwölf Kandidaten um die vier Finalplätze. Darunter zwei Österreicher: Matthias Nebel aus Frauental und Jessica Schaffler aus Mortantsch.



Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.