Bei Holzarbeiten wurde am Mittwochnachmittag auf der Soboth ein 59-jähriger Steirer schwer verletzt. Der Mann war mit dem Fuß in einen Kegelspalter geraten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Jürgen Fuchs

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg spaltete am Mittwochnachmittag im Wald Holz. Als er ein Holzstück vom Kegel treten wollte, bohrte sich der Kegel in seinen Fuß. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt und alarmierte selbst die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzthubschrauber C 12 wurde er ins LKH Graz geflogen.