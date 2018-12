Facebook

Sujet © Markus Traussnig

Der starke Wettbewerb am Markt für Photovoltaik-Module zwingt das steirische Unternehmen Isovoltaik Solinex in die Knie. Das Unternehmen muss Insolvenz anmelden. Wie AKV und KSV1870 berichten, betragen die Passiva 6,9 Millionen Euro bzw. 7,65 Millionen Euro, auf der Aktivaseite stehen 1,4 Millionen Euro bzw. 1,96 Millionen Euro. 75 Gläubiger und 38 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Im Firmenbuch eingetragen ist Isovoltaic Solinex zwar erst seit Juli 2017. Allerdings wurde im März 2018 wurde das Unternehmen "CPO Folien" von der Isovoltaik AG gekauft, welche inzwischen in Teleos GmbH umfirmiert wurde. Der Betrieb ist daher an sich kein neuer. Mit der Perez Holding von Thomas Rossegger haben die Teleos GmbH und die Isovoltaik Solinex auch den selben Mehrheits-Eigentümber. Rosseger ist auch Geschäftsführer bei Isolvotaik Solinex.

Das Unternehmen stellt Rückseitenfolien für Photovoltaikmodule her. Allerdings konnten die angepeilten Umsatzziele aufgrund des Preisverfalls am Markt nicht erzielt werden. Beabsichtigt wird nun eine Weiterführung des Unternehmens mit reduziertem Mitarbeiterstand. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten.