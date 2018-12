Facebook

In eine Pizzeria in Lebring soll ein 38-jähriger Türke in der Nacht auf den 25. November eingebrochen und mehrere Hundert Euro gestohlen haben. Der Besitzer des Lokals, 34 Jahre alt und ebenfalls türkischer Staatsangehöriger, erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.