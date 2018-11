Ehrenhausens Ortschef Martin Wratschko will möglichst alle Schulen in der südsteirischen Marktgemeinde erhalten. Auch gegen die wirtschaftliche Vernunft.

Bürgermeister Martin Wratschko, Ehrenhausen © (c) www.bigshot.at

Die Direktorin der Musikvolksschule Retznei bangt um den Erhalt der Schule. Gibt es von Ihrer Seite ein klares Bekenntnis zu dieser kleinen Schule?

MARTIN WRATSCHKO: Das muss man aus mehreren Gesichtspunkten betrachten. Kein Lokalpolitiker will etwas zusperren. Aber auch bei uns in Ehrenhausen wurde ja schon genug zugesperrt. In Retznei wurde zum Beispiel vor zwei Jahren der Kindergarten aufgelassen. Ich kann ja nicht 20 Kinder in Retznei machen. Aufgrund des Schülermangels wird es schwierig. Es gibt einen Schülerrückgang, auch bei der Volksschule in Ratsch und der Neuen Mittelschule in Ehrenhausen. Es gerät alles ins Wanken.

