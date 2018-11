Lenker kam in Murfeld von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde schwer beschädigt. Vom Lenker fehlte jede Spur.

Am Auto entstand Totalschaden © (c) Presseteam BFVRA/ Johannes Schreiner

In Seibersdorf (Gemeinde Murfeld) gab es am Dienstag am Nachmittag eine großangelegte Suchaktion von Polizei und Feuerwehr. Der Grund: Ein Lenker war nach einem Unfall mit einem Pkw abgängig. Die Suche blieb allerdings erfolglos.

