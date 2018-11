Kleine Zeitung +

Pölfing-Brunn 25 Motorsägen aus Werkstätte gestohlen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in eine Werkstätte für Gartengeräte ein und stahlen 25 Motorsägen und Bargeld. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.