Die Schüler der NMS Großklein löcherten ihre philippinischen Gäste mit Fragen © Barbara Kluger

Wie groß werden Reispflanzen? Welches Tier ist in den Philippinen am gefährlichsten? Kommen die Schlangen auch in die Wohnhäuser? Wie oft kommt der Taifun? Und warum gibt es Armut und Hunger auf den Philippinen, wenn doch dort von Ananas bis Mango all die Früchte gedeihen, die wir aus dem Supermarktregal kennen?

Gerade letzterer Frage widmeten sich die beiden Reisbauern Edgar Opalia und Valeriano Santillan aus den Philippinen im Detail, als sie gestern gemeinsam mit Organisatorin Julia Radlingmayer im Rahmen der Dreikönigsaktion die NMS Großklein besuchten. Die Kinder zu erreichen war keine schwierige Aufgabe für die weitgereisten Gäste. Die Kinder überhäuften sie nämlich mit Fragen und wollten alles ganz genau wissen.

Und das erzählten sie ihnen gerne. Dass die exotischen Früchte ausschließlich für den Export bestimmt sind und die Obstplantagen streng bewacht. Wer etwas stiehlt, muss Strafe zahlen oder kommt ins Gefängnis. Dass die vielen Chemikalien, die fürs Düngen und für die Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, die Böden zerstörten und den Klimawandel beschleunigen. Genau das bedrückt die beiden auch am meisten: Dass der Klimawandel nicht nur die Philippinen, sondern die ganze Welt betrifft und man dringend alles dafür tun muss, damit die Auswirkungen so gering wie möglich bleiben. „Wenn die Böden weniger fruchtbar sind, bringt das viele Geld den reicheren Ländern auch nichts mehr“, sagt Edgar Opalia.

Dreikönigsaktion Bei der heurigen Dreikönigsaktion stehen Reisanbauprojekte auf den Philippinen im Mittelpunkt. Diese werden durch die Sternsingeraktion unterstützt. 2000 Kleinbauern sichern sich in dem Inselstaat durch den Anbau von Bio-Reis ihren Lebensunterhalt und machen sich von Großexporteuren unabhängig. Tausende Sternsinger der Katholischen Jungschar gehen auch heuer wieder in den Tagen zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag von Haus zu Haus, segnen Häuser und Wohnungen und bitten um Spenden.

Deshalb beteiligen sich die beiden gemeinsam mit rund 2000 Kleinbauern an dem Projekt Agro-Eco, in dem sie ihre Produkte – allem voran Reis und Knollenpflanzen wie die Süßkartoffel – biologisch anbauen. Wie man resistentere Sorten züchtet, die mit Trockenheit und Regen besser zurechtkommen – dieses Wissen geben sie nicht nur an ihre Kinder weiter, sondern auch in Kursen an weitere Bauern. Die lokale Universität arbeitet das Thema wissenschaftlich auf. Mehr als 300 Reissorten hat Edgar Opalia gezüchtet – braunen, pinken, schwarzen, roten Reis. Eine Vielfalt, von der wir nur träumen können. Denn die Ernte wird nicht exportiert, sondern soll vor allem eines: die Menschen im Land ernähren.

Dreikönigsaktion: Projektpartner zu Besuch in der NMS Großklein

Übrigens: Reispflanzen werden bis zu 1,5 Meter hoch, sagt Edgar Opalia und zeigt zu seinem Wangenknochen. Am gefährlichsten seien Cobras, Skorpione und tollwütige Hunde. „Ja, Schlangen kommen auch in die Wohnhäuser. Ist sie gefährlich, töten wir sie“, sagt Valeriano Santillan. Der Taifun kommt bis zu 14 Mal im Jahr, kann Ernten und Häuser zerstören und Menschen töten. Gerade deshalb sei jede Aktion gegen den Klimawandel so wichtig. Und Opalia betont: „Wir sind den Sternsingern sehr dankbar für das Geld für unser Projekt.“

