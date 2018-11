Facebook

Schloss Eibesfeld in einem Kupferstich © KK

Vor 120 Jahren, am 9. Juli 1898 starb Sigmund Freiherr Conrad von Eybesfeld. Beigesetzt wurde er im Familiengrab am Friedhof von Lang. Das nahegelegene Schloss Eybesfeld war mehr als vierzig Jahre lang sein Refugium. Noch heute ist es im Besitz der Familie Conrad-Eybesfeld.Als Beamter und späterer Minister machte Sigmund Conrad eine rasante Karriere. Geboren wurde er am 11. August 1821 auf Schloss Kainberg.