Die Unfallstelle im Ortsteil Gosdorf © Presseteam BFVRA / Konrad

Ein 47-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Südoststeiermark wollte am Freitag gegen 8.20 Uhr mit seinem Pkw von der L 208 aus Richtung Eichfeld kommend in Gosdorf (Gemeinde Mureck) nach links in eine Gemeindestraße abbiegen. Vor ihm fuhr ein Lkw. Der Mann dürfte dadurch ein entgegenkommendes Fahrzeug, gelenkt von einem 61-jährigen Kroaten, der im Bezirk Graz Umgebung lebt, übersehen haben. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Ein Pkw wurde auf das Straßenbankett geschleudert, das andere in die angrenzende Wiese

Drei Verletzte

Beim Zusammenprall wurden beide Lenker leicht verletzt. Der 67-jährige kroatische Beifahrer im Pkw des 61-jährigen Lenkers erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden die beiden kroatischen Staatsbürger ins LKH Wagna gebracht.

Drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt Foto © Presseteam BFVRA / Konrad

Die Feuerwehr Gosdorf sicherte die Unfallstelle ab. Mit Hilfe des Kranwagens der Feuerwehr Mureck wurden die Unfallfahrzeuge geborgen und aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenprall stark beschädigt Foto © Presseteam BFVRA / Konrad

Bergung der Unfallfahrzeuge aus dem Gefahrenbereich Foto © Presseteam BFVRA / Konrad

