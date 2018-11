Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Kooperation mit der Gemeinde macht das „Kukuk“-Theater in St. Stefan Station: Am Freitag ist das inklusive Familienstück „Tarte au Chocolat“ zu sehen © Mezzanin Theater

Seit Jahren gastiert das Grazer Mezzanin Theater mit dem „Kukuk“-Theaterfestival in der Region. Heuer ist erstmals das Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz Spielort. „450 Kinder und Schüler sind bereits angemeldet, wir mussten zwei Zusatztermine machen“, freut sich Caroline Pucher vom Mezzanin Theater. St. Stefan ob Stainz ist damit die 13. Gemeinde, in der das Festival stattfindet. „Wir wollen diese breite Streuung, um qualitätsvolles Theater in die Regionen zu bringen“, erklärt Pucher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.