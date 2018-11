Bis morgen, Dienstag, kann es in der Süd- und Weststeiermark durchschneien. Über Nacht bleibt der Schnee dann auch liegen.

Winter in St. Ulrich im Greith © Johanna Huber

Dass es in vielen Teilen der Süd- und Weststeiermark leicht schneit, wissen alle, die aus dem Fenster sehen. Albert Sudy, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz, verrät aber, wie es weitergeht. Und? "Es schneit durch. Wenn es heute auch noch zu warm sein wird, spätestens in der Nacht auf morgen, Dienstag, setzt sich das Tief über dem Mittelmeer durch, dann bleibt der Schnee auch liegen."