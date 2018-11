Facebook

Die Stunde der Sieger. Preisträger mit LH Schützenhöfer und Vize Schickhofer sowie Hubert Patterer und Thomas Spann von der Kleinen Zeitung © Jürgen Fuchs

Es ist ruhig geworden entlang der steirischen Weinstraßen. Die große Arbeit ist getan und die Winzer können aufatmen: Denn das, was seit Wochen in ihren Kellern liegt, ist allererste Qualität. Und das nach einem der herausforderndsten Jahre der Vergangenheit: die anhaltenden Niederschläge im Sommer hatten die Weinbauern an ihre Grenzen gebracht. Speziell den Bio-Betrieben machten die Regenfälle schwer zu schaffen und sorgten für Ausfälle. Am Ende aber wurden vor allem jene, die trotz der frühen Ernte noch Nerven bewahrten, reich belohnt.

