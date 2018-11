Kleine Zeitung +

Brenzlige Situationen am Bahnübergang "Es kann immer ein Zug kommen"

Weil Autofahrer die Verkehrsregeln missachten, kommt es auf Bahnübergängen von Spielfeld bis Bad Radkersburg oft zu sehr gefährlichen Situationen. Vier schwere Unfälle gab es in diesem Jahr bereits. Am Samstag üben in Mureck 19 Feuerwehren den Einsatz im Gleisbereich. Dafür stehen auch Züge der ÖBB zur Verfügung.