29-Jähriger stürzte in Wolfsberg im Schwarzautal aus rund fünf Meter Höhe ab und brach sich die Sprunggelenke. Er wurde mit dem Hubschrauber C 12 zum UKH Graz geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatz für den C12 © Jürgen Fuchs

Der Unfall passierte am Freitag gegen 12.55 Uhr: Ein 29-jähriger Mann verteilte mit zwei Bekannten auf dem Dach seines Rohbaus in Marchtring in Wolfsberg im Schwarzautal (Gemeinde Schwarzautal) Dachriesel. Dabei kam ihm offenbar der Greifer eines Lkw-Krans, mit dem die Dachriesel in Scheibtruhen gefüllt wurden, zu nahe.