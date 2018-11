Facebook

In Neudorf/Gabersdorf wurde schon fleißig gebacken © Kuzmicki

Der Countdown für die 8. Benefizkeksaktion der Leibnitzer und Deutschlandsberger Bäuerinnen, der Fachschule Neudorf und der Kleinen Zeitung Leibnitz zugunsten von "Steirer helfen Steirern" hat begonnen. Am Hof von Wilma Luttenberger in Neudorf bei Gabersdorf hat das große Backen begonnen. Auch in Deutschlandsberg und in der Fachschule geht es in den weihnachtlichen Backstuben bereits rund.

