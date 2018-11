Zehn Schweine waren in Mönichgleinz durch den Boden in den darunterliegenden Gülleraum gestürzt. In einem mehrstündigen Rettungsaktion konnte die Feuerwehr vier Tiere lebend befreien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Während der Rettungsaktion wurde der Gülleraum ständig belüftet © FF Gussendorf

Ein Tierdrama spielte sich am Donnerstag in einem Schweinestall in Mönichgleinz (Marktgemeinde Groß St. Florian) ab. Dort waren zehn Schweine durch einen offenbar defekten Spaltenboden in den darunterliegenden Gülleraum gestürzt. Die Feuerwehr konnte in einem aufwendigen Einsatz vier der Schweine retten, für sechs Tiere gab es keine Hilfe mehr.