Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einen Vormittag lang erfuhren die Schüler der PTS Köflach alles über die Aufgaben eines Elektrotechnikers © Simone Rendl

Sie steckt in Alarmanlagen, Haushaltsbeleuchtung, Sprechanlagen, Handys und jedem herkömmlichen Haushaltsgerät – ohne Elektronik würde der gewohnte Alltag nicht funktionieren. Welches Fachwissen hinter den Geräten steckt, die tagtäglich den Alltag erleichtern, schaute sich eine Gruppe Schüler aus der Polytechnischen Schule Köflach bei der Firma Resch Elektrotechnik in Groß St. Florian im Bezirk Deutschlandsberg näher an. „Auf die Baustelle kann ich euch leider nicht mitnehmen, aber ich kann euch trotzdem zeigen, dass der Beruf des Monteurs und Elektrotechnikers nie langweilig wird“, begrüßt Elektrotechniker Mario Resch die sieben Jugendlichen, die in die Südweststeiermark gekommen waren.