Regieren im Fasching: Philipp und Ramona Repolusk © Anton Barbic

Schon vor dem heutigen offiziellen Beginn des Faschings um 11.11 Uhr hat sich das neue Landesprinzenpaar ausgiebig in die närrische Jahreszeit „eingearbeitet“. Gestern wurde die Marktgemeinde Straß in der Südsteiermark nämlich zur Landesnarrenhauptstadt ernannt. Das bunte Landesnarrenwecken zum 20-Jahre-Bestandsjubiläum der südsteirischen Faschingsgilde war der erste große Repräsentationstermin für Ramona und Philipp Repolusk, dem im Laufe der nächsten Monate noch viele folgen werden: „Die beiden sind mit mir bei vielen Faschingssitzungen eingeladen, die alle drei bis vier Stunden dauern, und dann geht’s die ganze Nacht weiter“, gibt der stellvertretende Landespräsident Ernst Kranawetter einen Vorgeschmack.

Wobei Weinseligkeit dem Landesprinzenpaar nicht fremd ist: Philipp und Ramona Repolusk kommen vom gleichnamigen Weingut in Leutschach an der Weinstraße. Und wenn die Eltern eines Mädchens (6) und eines Buben (5) nicht gerade am Weingut oder bei Faschingsveranstaltungen sind, gibt es noch immer genug zu tun: Etwa wenn Philipp als Footballspieler bei den „Styrian Reavers“ in Leibnitz einläuft oder Ramona bei der Musikkapelle Leutschach zur Trompete greift.