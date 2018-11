Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Leibnitz 1 besuchten die Firma Posch GmbH in Kaindorf an der Sulm. Dort werden Geräte zum Schneiden und Spalten von Holz hergestellt. Die renommierte Firma bildet auch zahlreiche Lehrlinge aus.

Schüler zu Gast bei der Firma Posch in Leibnitz © Wieser

Dieses Anforderungsprofil ist nicht ohne: „Du spaltest Holz schneller als Bruce Lee? Dann bist du bei uns richtig“, heißt es in der Powerpoint-Präsentation bei der Firma Posch in Leibnitz. Einige der Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule 1 in Leibnitz schmunzeln. Ob sie sich angesprochen fühlen?

