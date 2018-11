Das LKH Weststeiermark nutzte den diesjährigen Boys' Day, um männliche Jugendliche in frauentypischen Berufen willkommen zu heißen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die interessierten Burschen erhielten im LKH Deutschlandsberg spannende Einblicke © Kages

Als einer von zehn Kages-Standorten nahm das LKH Weststeiermark am Standort Deutschlandsberg am heurigen Boys's Day teil. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die helfen soll, immer noch bestehende Rollenklischees aufzubrechen und männliche Jugendliche für frauentypische Berufe zu begeistern. In persönlichen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie themenspezifischen Workshops konnten die 13 Jugendlichen ihre Berufsvorstellungen hinterfragen und neue Perspektiven entdecken. Mit großer Begeisterung kamen viele zur Einsicht, dass die vermeintlichen „Spitals-Frauenberufe“ auch für Männer „coole Jobs“ sein können.