Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadt Deutschlandsberg von oben © Wieser

An der Zahl 100 kam man in der Stadt Deutschlandsberg in den letzten Monaten ja kaum vorbei. 100 Jahre ist die Stadt alt. Da hat sich einiges getan. So wohnten in der Stadt im Jahr 1918 rund 2500 Männer und Frauen. Nun – nach der Zusammenlegung mit Bad Gams sowie den kleinen Berggemeinden Trahütten, Freiland, Kloster und Osterwitz – sind es 6008 Bürgerinnen und 5688 Bürger (Stand: 31. Oktober). In Summe wohnen also 11.696 Menschen in der Stadtgemeinde. Dies sind um 240 mehr als noch vor drei Jahren. Größter Ortsteil ist die Stadt (8429 Personen). In Rettenbach wohnen wiederum nur 74 Personen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.