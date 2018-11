Facebook

So kennt man Zorro: Das Filmplakat zu "The Mark of Zorro" mit Douglas Fairbanks © KK

Am 31. Oktober 1953, gegen 10.30 Uhr, meldete der südsteirische Gendarmerieposten Pölfingbrunn dem Bezirkskommando Deutschlandsberg, dass in der Gegend von St. Ulrich im Greith ein schwer bewaffneter Reiter in seltsamem Kostüm gesehen worden sei – wahrscheinlich ein „Titosoldat“. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Reiter nicht um einen jugoslawischen Soldaten handelte, sondern um einen Zivilisten, der steirischen Dialekt sprach und Zeugen gegenüber behauptete, dass er den Mörder einer Engländerin suche. Die Zeugen vermeldeten auch, dass er wie die Filmfigur Zorro gekleidet wäre. Rätsel über Rätsel. Die Gendarmerie nahm die Verfolgung des Unbekannten auf, verlor jedoch in den Wäldern seine Spur. Er wurde aber immer wieder gesichtet, weil er in Gasthäusern Most und Zigaretten einforderte.