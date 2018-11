Seit Tagen war der Mann vermisst. Nun wurde seine Leiche in einem Erdloch in der Nähe seines Wohnhauses gefunden.

© Polizei Graz/Sujetfoto

Seit Tagen war der 73-Jährige nicht mehr in sein Wohnhaus im Lannacher Ortsteil Breitenbach in der Weststeiermark (Bezirk Deutschlandsberg) zurückgekehrt. Deshalb meldete ihn sein Bruder als abgängig. Zuletzt hat man den Mann vermutlich am Dienstag lebend gesehen.

