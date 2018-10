Das Freibad in Tieschen wird über den Winter völlig saniert. 1,8 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.

Spatenstich für das neue Freibad in Tieschen © Schleich

Die Badesaison ist zwar vorbei, die Vorbereitungen für die nächste laufen aber – jedenfalls in Tieschen. In der südoststeirischen Gemeinde wird das Freibad über den Winter vollkommen saniert. Der Eröffnungstermin steht schon fest: Am 24. Mai 2019 sollen sich die Drehkreuze im Freibad wieder drehen. Eröffnet wird mit einem Konzert.