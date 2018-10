Facebook

Als die Feuerwehrleute eintrafen, war das Gartenhaus in Vollbrand © FF Fresing-Kitzeck/HBI Schwarzl

Um 4.45 Uhr wurden in der nacht auf Montag die Feuerwehren Fresing-Kitzeck, Heimschuh und Großklein zu einem Gartenausbrand in den Ortsteil Gauitsch in die Gemeinde Kitzeck im Sausal alarmiert. Dort war Feuer in einem ungefähr sechs mal sieben Meter großen Gartenhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand.

Die 35 Feuerwehrleute, die mit neun Fahrzeugen ausgerückt waren, konnten verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Menschen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag hinein an. Die Polizei führt am Montag eine Brandursachenermittlung durch.