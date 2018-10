Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gartenhaus stand in Vollbrand © FF Fresing-Kitzeck

Zu einem Einsatz frühmorgens ausrücken musste drei südsteirische Feuerwehren am Montag. Knapp vor 5 Uhr wurden die Feuerwehren Fresing–Kitzeck, Heimschuh und Großklein alarmiert: Ein Gartenhaus war in Gauitsch (Gemeinde Kitzeck im Sausal) in Brand geraten.