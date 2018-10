Facebook

Das Gründungsteam von 1993 © Privat

Begonnen hat alles im Herbst 1993. Im Untergeschoß der damaligen Hauptschule in Lebring wurden die ersten Schüler der neuen Höheren Technischen Lehranstalt im Zweig Informatik unterrichtet. Die Schule in Kaindorf war noch in Bau. Erst 1994 zogen Schüler und Lehrer in das neue Gebäude in Kaindorf. Hansjörg Trummer war der erste Direktor. Davor war er als Landesschulinspektor tätig. 1994 kam zum Zweig Informatik auch die Automatisierung hinzu.

